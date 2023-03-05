Turunçgil hasadı uyarısı

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Bölgedeki turunçgillerin bazılarının hasat zamanları geldi, bazılarının ise hasadı yaklaşıyor. Hasadın sekteye uğraması ve meyvenin ağaç üzerinde kalması durumunda bir sonraki yılın ürününde de rekolte düşüklüğü yaşanabileceği, böyle bir gelişmede ise bir sonraki senenin ihracat rakamlarının düşebileceği kaydedildi.

MEYVECİLİK AKSATILMAMALI

Hasat zamanının geldiğini vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Portakal, mandarin, limon, altıntop olmak üzere ürünlerin hasat zamanı geliyor. Şu an kütdiken limonu ve yakında da Valencia portakalının hasadı başlayacak. Bu bölgede meyvecilikle ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması gerekiyor” dedi.