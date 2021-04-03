Turşucuyu paylaşan kişi serbest

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa T., görüntüdeki Ali G.’yi tanımadığını söyledi. Sosyal medyada dolaşırken görüntüleri fark ettiğini belirten İsa T.’nin, “Hayatımda hiç Manisa’ya gitmedim. Görüntülerdeki kişiyi de tanımıyorum. Sosyal medyada dolaşırken bu görüntüleri fark edince halk sağlığıyla oynandığı için tepki amaçlı paylaşım yaptım” dediği öğrenildi. İsa T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, numune sonuçlarının olumsuz olması halinde ürünlerin imha edileceğini, hijyen ve üretim şartlarını yerine getirene kadar fabrikanın kapalı kalacağını söyledi.

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