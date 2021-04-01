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Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Turşu tesisindeki skandal için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

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Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan  Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır" dedi.

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  • Turşu tesisindeki skandal görüntülerde yeni gelişme
  • Turşu tesisindeki skandal görüntülerde yeni gelişme
  • Turşu tesisindeki skandal görüntülerde yeni gelişme
  • Turşu tesisindeki skandal görüntülerde yeni gelişme
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.

Turşu tesisindeki skandal için Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu’da faaliyet gösteren İşletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden ALO 174 Gıda Hattı’mıza bildirebilir ve 0501 174 0 174 Numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattımız ile de ekiplerimize ulaşabilirler" açıklamasını yaptı.

 

Turşu tesisindeki skandal için Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama

Tepki yağdı... Turşu tesisinde skandal görüntüler: Turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti
Tepki yağdı... Turşu tesisinde skandal görüntüler: Turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti

YARI ÇIPLAK DANS ETMİŞTİ

Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.

 

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