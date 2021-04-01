Turşu tesisindeki skandal için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu’da faaliyet gösteren İşletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden ALO 174 Gıda Hattı’mıza bildirebilir ve 0501 174 0 174 Numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattımız ile de ekiplerimize ulaşabilirler" açıklamasını yaptı.

Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır.



Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/glPCPDOwkk — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 1, 2021

YARI ÇIPLAK DANS ETMİŞTİ

Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.

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