MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTÜRSAB'ı yasa boğan ölüm! Kürşat Özeken, boğularak yaşamını yitirdi
GeriGündem TÜRSAB'ı yasa boğan ölüm! Kürşat Özeken, boğularak yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Levent YENİGÜN-DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

TÜRSAB'ı yasa boğan ölüm! Kürşat Özeken, boğularak yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜRSAB'ı yasa boğan ölüm! Kürşat Özeken, boğularak yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otele gelen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kürşat Özeken (33) denizde boğuldu.

Erzurum’dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi.

Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özeken’e ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken bu sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi. Kürşat Özeken’in cenazesi morga konuldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi