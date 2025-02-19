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Turnuva yolunda öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü 26 yaralı

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#Denizli#Kaza#Öğrenci
Turnuva yolunda öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü 26 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

Denizli’de halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

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Denizli’de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere İzmir’den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, Denizli- Manisa Karayolu’nda kontrolden çıktı.

Turnuva yolunda öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü 26 yaralı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada yoldan geçen sürücüler, yaralıların araçtan çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ve öğrencilerden Nisa Nur Yıldızer’in (15) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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#Denizli#Kaza#Öğrenci

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