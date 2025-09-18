TÃ¼rkÃ¼lere konu oldu tezgahlarda yerini aldÄ± Vakumlanarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderiliyor: 800 liradan satÄ±lÄ±yor

Haberin DevamÄ±

Sivas'ta tÃ¼rkÃ¼lere konu olan sofralarÄ±n vazgeÃ§ilmezi madÄ±maÄŸÄ±n kurusu tezgÃ¢hlarda yerini aldÄ±. Nisan ve haziran aylarÄ± arasÄ±nda kÄ±rsal alanlarda kendiliÄŸinden yetiÅŸen ve kadÄ±nlar tarafÄ±ndan tek tek sabÄ±rla toplanan madÄ±mak, kurutulmuÅŸ haliyle de oldukÃ§a raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor.

KuruduÄŸu zaman kilosu dÃ¼ÅŸen ve fire veren madÄ±maÄŸÄ±n 10 kilogram yaÅŸÄ±ndan 1 kilogram kuru madÄ±mak elde ediliyor. Sezonunda kilosu 100 liradan baÅŸlayan yaÅŸ madÄ±maÄŸÄ±n bin bir zahmetle kurutulan kurusu ise 800 liradan tezgÃ¢hlarda yer buluyor. 1 kilogram yaÅŸ madÄ±maktan bir Ã¶ÄŸÃ¼n yemek yapÄ±lÄ±rken, 100 gram kuru madÄ±maktan da aynÄ± oranda yemek yapÄ±labiliyor. Ã–zellikle yaÅŸ madÄ±mak sezonuna yetiÅŸemeyen gurbetÃ§iler tarafÄ±ndan tercih edilen uzun Ã¶mre sahip kuru madÄ±mak, vakumlanarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na da gÃ¶nderiliyor.

"10 DEFA YEMEK YAPILABÄ°LÄ°R"

Aktar Hayrettin BozdaÄŸ, bazÄ± mÃ¼ÅŸterilerinin kuru madÄ±maÄŸÄ± almayÄ± daha mantÄ±klÄ± bulduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "MadÄ±mak asÄ±rlardÄ±r Sivas'a Ã¶zgÃ¼ bir bitkidir. YaÅŸ olarak toplanÄ±r ve daha sonra kurutulur. Nisan ayÄ±nda yaÅŸ madÄ±mak kadÄ±nlar tarafÄ±ndan toplanmaya baÅŸlar ve yaÅŸ olarak da tÃ¼ketilebilir. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ortasÄ±nda da toplanan madÄ±maklar kurutulmaya baÅŸlanÄ±r. Kurutulduktan sonra bizlere getirirler, biz de satÄ±ÅŸa sunarÄ±z. 10 kilogram yaÅŸ madÄ±maktan yaklaÅŸÄ±k 1 kilogram kuru madÄ±mak elde edilir. KuruduÄŸu zaman fire veriyor ve bu yÃ¼zden de fiyatÄ± artÄ±yor.

YaÅŸÄ±nÄ±n kilosu sezonunda 100 lirayken ÅŸu an bizde kuru madÄ±maÄŸÄ±n kilosu 800 lira. YaÅŸ madÄ±maÄŸÄ±n 1 kilogramÄ±ndan bir yemek Ã§Ä±karken, kuru madÄ±maÄŸÄ±n ise 100 gramÄ±ndan aynÄ± oranla bir yemek Ã§Ä±kar. 1 kilogram kuru madÄ±maktan yaklaÅŸÄ±k 10 defa yemek yapÄ±labilir. Bu yÃ¼zden dolayÄ± da hemen hemen aynÄ± hesaba denk gelir. BazÄ± mÃ¼ÅŸterilere kuru madÄ±maÄŸÄ± almak daha mantÄ±klÄ± geliyor. AtalarÄ±mÄ±zÄ±n bir sÃ¶zÃ¼ vardÄ±r â€˜Kuruya kurt dÃ¼ÅŸmez' diye. O yÃ¼zden kuru madÄ±maÄŸÄ±n raf Ã¶mrÃ¼ daha uzun olduÄŸu iÃ§in bozulmaz.diye konuÅŸtu.

"YAÅžINI BULAMADIKLARI Ä°Ã‡Ä°N KURU MADIMAK ALIYORLAR"

BozdaÄŸ, madÄ±maÄŸÄ±n birden fazla yemeÄŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yerli halkÄ±mÄ±z madÄ±mak zamanÄ±nÄ± bildiÄŸi iÃ§in nisan, mayÄ±s aylarÄ±nda alÄ±rlar. GurbetÃ§ilerimiz ise o aylarda burada olmadÄ±klarÄ± iÃ§in yazÄ±n geldiklerinde kuru madÄ±maklarÄ±nÄ± alÄ±rlar. Bu aylarda bundan dolayÄ± bizim satÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z da hÄ±zlanÄ±yor.Â