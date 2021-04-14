Türkü yazıp klip çekti

Müziğe olan ilgisiyle bilinen İbrahim Kalın’ın bugün tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayınlanacak türküsünün düzenlemesi Erkan Oğur’a, miksi ise Ceyhun Çelikten’e ait. Klipte divan bağlama çalan Kalın’a, Erkan Oğur gitar ve kopuzla, Derya Türkan da kemençeyle eşlik ediyor.

HİÇ OLDUM

Beşer idim şaşkın oldum,

yandım belki insan oldum

Zahir nedir ki batın nedir ki

Dile gelmez bir sır oldum

Hakkın emaneti bendedir bende

Cümle alem ol sözümde

Gurbet nedir ki vuslat nedir ki

Sana çıkan bir yol oldum

Bir gönül kırdım ah bilmeden

Kurşunlar yağdı göklerden

Tabip kimdir ki kalp neçedir ki

Gelmezsen ben bir taş oldum

Ateş oldum dumanım yok

Uman oldum sahilim yok

Kalem nedir ki kelam ne der ki

Yarım kalan bir söz oldum

Geldim dergahına yüz çevirme bana

Kapılar kapandı deme

Vücut nedir ki Adem nedir ki

Varlığında bir hiç oldum.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara