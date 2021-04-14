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ANKARA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkü yazıp klip çekti

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Türkü yazıp klip çekti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine ait olan “Hiç Oldum” isimli türküye klip çekti.

Müziğe olan ilgisiyle bilinen İbrahim Kalın’ın bugün tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayınlanacak türküsünün düzenlemesi Erkan Oğur’a, miksi ise Ceyhun Çelikten’e ait. Klipte divan bağlama çalan Kalın’a, Erkan Oğur gitar ve kopuzla, Derya Türkan da kemençeyle eşlik ediyor.

HİÇ OLDUM

Beşer idim şaşkın oldum,
yandım belki insan oldum
Zahir nedir ki batın nedir ki
Dile gelmez bir sır oldum

Hakkın emaneti bendedir bende
Cümle alem ol sözümde
Gurbet nedir ki vuslat nedir ki
Sana çıkan bir yol oldum

Bir gönül kırdım ah bilmeden
Kurşunlar yağdı göklerden
Tabip kimdir ki kalp neçedir ki
Gelmezsen ben bir taş oldum

Ateş oldum dumanım yok
Uman oldum sahilim yok
Kalem nedir ki kelam ne der ki
Yarım kalan bir söz oldum

Geldim dergahına yüz çevirme bana
Kapılar kapandı deme
Vücut nedir ki Adem nedir ki
Varlığında bir hiç oldum. 

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