Türkü evindeki tartışma cinayetle bitti… Arkadaşa kanlı pusu

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İSTANBUL Avcılar’da, 12 Temmuz Pazar günü saat 01.00 sıralarında iddialara göre 5-6 kişilik arkadaş grubu, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi’ndeki bir türkü evine gitti. Burada bir süre alkol alıp eğlenen gruptaki Ahmet Sündük (24) ve İbrahim Kaplan (25) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İşletmedeki çalışanların araya girmesiyle olay yatıştırılırken, İbrahim Kaplan mekândan dışarıya çıktı.

Yaşananlardan kısa bir süre sonra Ahmet Sündük ve diğer arkadaşları da evlerine gitmek için türkü evinden dışarıya çıktı. Dışarıda pusuda bekleyen İbrahim Kaplan, mekân çıkışı Ahmet Sündük’le tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Kaplan, Ahmet Sündük’ü göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde Ahmet Sündük’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Kaplan ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Tutuklandı

‘İBRAHİM’İ KARDEŞİ GİBİ GÖRÜYORDU’

Adlı Tıp Kurumu’na kardeşinin cenazesini almak için gelen Esra Sündük, “Akşam türkü evinde oturuyorlar, orada artık aralarında ne geçiyor, niye tartışıyorlar bilmiyoruz. İbrahim’i mekândan dışarı çıkarıyorlar. Sonra Ahmet’ler dışarı çıkıyor, bakıyorlar çocuk orada hâlâ. Ahmet çıktığı gibi yine tartışıyorlar sonra kardeşimi kalbinden bıçaklıyor. Ahmet, İbrahim’i kardeşi gibi görüyordu, evimizde yiyip içiyordu. Yani sürekli evimize girip çıkan bir çocuk ya. Artık alkolden mi oldu başka bir şey mi içti bilmiyoruz” dedi.

Olay anında yakınlardaki bir işletmede görevli olan görgü tanığı ise “Valla biz mekânın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Dışarıda olanları gördük. Burada kapının önünde iki arkadaş arasında bir tartışma olmuş, o esnada bıçaklanmış çocuk. Bıçaklayan da arkadaşıymış zaten. Olaydan sonra bıçaklayan şahıs biraz garipti. Bıçakladığı arkadaşının başında dikiliyordu öyle. ‘Niye yaptın?’ diye falan bağırıyorlardı ‘Ben yapmadım’ diyordu. Kaçmasın diye de kemerle direğe bağladılar. Hemen ekipler geldi zaten” diye konuştu.

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Göğsünden bıçaklandı

Sultangazi’de ikamet ettiği öğrenilen Ahmet Sündük’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındıktan sonra Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Kaplan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.