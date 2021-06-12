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Haber Giriş: 12.06.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Türksat AŞ personel alacak! İşte başvuru şartları

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Türksat AŞ personel alacak! İşte başvuru şartları

Türksat AŞ faaliyet alanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu, Kablo TV ve bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Türksat AŞ'nin, çeşitli pozisyonlardaki personel alımına yönelik ilanları “kariyer.turksat.com.tr” adresinde yayımlandı. İşte, Türksat AŞ personel alımı başvuru şartları...

İlanlarda, mesleki tecrübe aranan pozisyonların yanı sıra çalışma hayatına yeni başlayanlar için de iş imkanı bulunuyor. Pozisyonlara ve kategorilere göre başvuru şartları ve son başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere ilan metinlerinde yer verildi.

Başvurular, "https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" linkinden yapılabilecek.

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