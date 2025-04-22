TÜRKSAT 6A’yla uzayda büyük adım... Haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biriyiz

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ANKARA’da Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde Türksat 6A Hizmete Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

UYDU SAYIMIZ 10’A ÇIKTI

“En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile birlikte Türksat’ın işlettiği haberleşme uydu sayısı 6’ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu da 10’a yükselmiş oluyor. Jeosenkron, yani yer sabit özeliği taşıyan yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşme hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacak.

KESİNTİSİZ TV YAYINI

Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından kritik önem taşıyan Türksat 6A ile televizyon yayını yaptığımız uydularımızı artık yedekleyebileceğiz. Uzay, iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzu ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özelikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından son derece mühimdir.

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YÜZDE 80 YERLİLİK ORANI

Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranında 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz yerli ve milli teknoloji üretme konusunda 20 yıla yayılan titiz yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür. Bu noktaya gelmemiz elbette kolay olmadı. Evvela hayata geçirdiğimiz teknoloji transfer programı ile 3A, 4A ve 4B uydularımızın üretiminde Türksat mühendislerimizin de yer almasını sağladık. Devamında 5A ve 5B uydularımızın yapımında 12 mühendisimizi; tasarım, üretim ve test başlıkları süreçlerinde doğrudan dahil ettik. Yıllara sarih bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, butona basarak uyduyu aktif hale getirdi. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Yerli ve milli haberleşme uydumuzla Türksat’ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da kapsayacak şekilde daha da genişleyecek. Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz artık uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak. Devrim niteliğindeki bu projeyle yerli ve milli bir haberleşme platformuna sahip olduk. Tüm aşamalarda aktif roller üstlenen onlarca mühendis ve personelimiz ile birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk. SpaceX ile ortak çalışmalar yürütme yanında fırlatma süreci de Türksat tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını yani 5 milyarlık nüfusu kapsama alanıyla uzay çalışmaları ve uydu yayıncılığında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik.

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AY VE UZAY GÖREVLERİ

Elde edilen bu kazanım ile milli uydu markamızı oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması noktasında önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Gelecekte Ay ve derin uzay görevleri haberleşme uyduları ve takım uydu projelerinin hayata geçilmesinde de yine bu birikimden istifade edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de ilk yörünge altı uçuşta taşınan Türksat 6A ’nın görev armasını takdim etti.

BİZİ ‘İÇ DÜŞMAN’LA OYALADILAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında “Dünyada daha önce benzer değişimler olurken maalesef Türkiye kendi iç çekişmeleriyle meşguldü” dedi: “Türkiye’nin dışarıyla ilgilenmemesi için her şey yapıldı. Mezhep, köken, görüş farklılıkları üzerinden bizi iç meselelerimizle meşgul ederek küresel rekabette minder dışına itmeyi başardılar. Bizimle aynı ligde olan ülkeler teknolojide birbirleriyle kıran kırana bir yarış içindeyken bu ülkenin gündemi başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, çarşaftı, irticaydı, yeşil sermayeydi... Kendilerine bir iç düşman ürettiler ve Türkiye’yi o iç düşmanla oyaladılar. Sonuçta Türkiye kaybetti, millet kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken, biz yıllarca yerimizde saydık. Rakiplerimizle mesafenin açılmasına engel olamadık.”

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DÜNYA BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN ARİFESİNDE

“Bugün de dünya büyük dönüşümün arifesinde, gümrük tarifeleri netleşmeleriyle birlikte küresel ticaretin kuralları kökten değişiyor. Mevcut krizler çözülemediği gibi her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Uluslararası sistem Gazze’deki soykırım ile birlikte itibarını iyice kaybetti. Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zekâ teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Eski sistem hızla yıkılırken yerine ne konacağını tam olarak kimse kestiremiyor. Türkiye’nin ismi bölgesinin bir kutup başı olarak daha fazla zikrediliyor.

MUHALEFET ESKİ KAVGALARA ÇEKİYOR

Ama böylesi kritik bir dönemde ana muhalefet partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Ülkemize geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar, bu çevrelerin figüranlığında tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden Türkiye’nin Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına pervasızca şikâyet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor. Son olarak gerilim ve istismar siyasetlerine Gazze soykırımını alet ettiler.”

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ORAYA UÇAK İNEMEZ DEDİLER

“Hükümet olarak hizmet ve eser siyasetimizden kopmayıp, onların tuzağına düşmüyoruz. Muhalefetin ‘oraya uçak inmez’ dediği havalimanına artık aynı anda 3 uçak inip kalkıyor. Bundan 31 yıl önce Türksat 1B uydusuyla başlayan uzay maceramızı çok daha yüksek bir düzeye eriştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu vesileyle, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’cü teröristler tarafından burada şehit edilen Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerime Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum.”