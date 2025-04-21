Türksat 6A’yla 5 milyarlık kapsama alanı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle hizmete alınacağını duyurdu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin uydu serüveninin 1994’te yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını, bu uyduyu 1996’da Türksat 1C ve 2001’de Türksat 2A’nın takip ettiğini anımsattı.

20 YILLIK EMEK

Yaklaşık 20 yıllık çalışmanın sonucu olan Türksat 6A’nın yapımında, 3A, 4A ve 4B uydularında görev yapan Türksat mühendislerinin yer aldığına işaret eden Uraloğlu, “Türksat’ın Teknoloji Transfer Programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A en yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı” dedi.

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YÜZDE 84 YERLİ EKİPMAN

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça, uydu deneyimi kazandı. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsinin uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı” ifadesini kullandı.

ABD’DEN UZAYA FIRLATILMIŞTI

Türksat 6A’nın üretim, entegrasyon ve test çalışmaları TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde Mart 2024’te tamamlandı. Uydu, 4 Haziran 2024’te Antonov 124 uçağıyla ABD’ye uğurlandı. 5 Haziran 2024’te Cape Canaveral’daki SpaceX tesislerine ulaştı. 9 Temmuz 2024’te saat 02.30’da da Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan 35 dakika sonra da taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldı.

TESTLER TAMAM

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Türksat 6A’nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme gerçekleştirilerek 28 Aralık 2024’te 42 derece doğu nihai görev yörüngesine ulaşması başarıyla sağlandı. Anten kapsama alanı gibi testler tamamlandı. 17 Şubat’ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A’nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı.

YENİ COĞRAFYALAR

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle hizmete girecek Türksat 6A ile yeni coğrafyalara hizmet sunulacak. Türksat 6A ile Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Türksat 6A’yla Türk uydularının kapsama alanı 3.5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak.