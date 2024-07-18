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Türksat 6A yörünge yolculuğunda... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan açıklama

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#Mehmet Fatih Kacır#TÜRKSAT 6A#Yörünge
Türksat 6A yörünge yolculuğunda... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacırdan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 00:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde Türksat 6A 5. Ateşleme Programı’nda konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Güneş panellerinin açılışını gerçekleştirmiş olduk. 4 farklı ateşleme yaparak uyduyu yörüngeden görev yörüngesine transfer ettik. Bu transferin sonuncusuna az önce şahitlik etmiş olduk. Önümüzdeki aylarda 50 derecelik yörüngede Türksat 6A görevini tamamlayacak.

En az 15 yıl görev yapmak üzere Türksat'a teslim edilmiş olacak. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm projeleri himaye ettikleri için, Ulaştırma ve altyapı bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Türksat 6A Türk milletine hayırlı olsun.

 

 
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#Mehmet Fatih Kacır#TÜRKSAT 6A#Yörünge

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