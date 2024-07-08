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Türksat 6A yola çıkıyor

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#ABD
Türksat 6A yola çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu gece Türkiye saatiyle 00.20’de fırlatılması planlanan Türksat 6A’ya ilişkin, “Uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70’inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak, ilk sinyali almayı hedefliyoruz” dedi.

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın SpaceX firmasının ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Fırlatma Merkezi’nden Falcon 9 roketiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20’de uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, yazılı açıklamasında özetle şu bilgileri verdi:

Türksat 6A bir aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 8,4 kilovat güce sahip Türksat 6A, bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Böylece Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak.”

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#ABD

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