Türksat 6A yola çıkıyor

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın SpaceX firmasının ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Fırlatma Merkezi’nden Falcon 9 roketiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20’de uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, yazılı açıklamasında özetle şu bilgileri verdi:

“Türksat 6A bir aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 8,4 kilovat güce sahip Türksat 6A, bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Böylece Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak.”