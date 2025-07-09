TÜRKSAT 6A, görevinin ilk yılını tamamladı

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTECH’in iş birliğiyle geliştirilen bu milli haberleşme uydusu, tüm alt sistemleriyle birlikte yerli mühendislik gücünün ürünüdür. TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda; ASELSAN’ın Ku ve X bant haberleşme yükleri, TUSAŞ’ın yapısal tasarım, entegrasyon ve test faaliyetleri, CTECH’in telemetri ve telekomut alt sistemleriyle yüzde 80’e varan yerlilik oranına ulaşılmıştır. Projeye katkı sunan tüm ekiplerimize, teknik ve idari çalışanlara, alt yüklenicilere ve paydaş kurumlara teşekkür ederiz" dedi.

GÖREVİNİN İLK YILINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TÜRKSAT 6A uydusunun görevinin ilk yılını tamamladığını açıkladı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli teknolojimizin uzaydaki bayrağı TÜRKSAT 6A, görevinin ilk yılını başarıyla tamamladı. Bu tarihi başarı, mühendislik gücümüzün ve kararlı yürüyüşümüzün gökyüzüne yansıyan simgesidir. Geleceğin uzay teknolojilerinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.