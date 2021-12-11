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Türksat 5B Musk’ın roketiyle fırlatılacak

#Türksat 5B#Spacex#Elon Musk
Türksat 5B Musk’ın roketiyle fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık günü Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da Türksat Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Türksat 5B uydusuyla ilgili açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 8 Ocak 2021’de uzaya gönderildiğini hatırlatarak, “Yakın zaman önce Türksat 5B haberleşme uydumuzu Fransa’da düzenlenen törenle teslim aldık. Uydumuz 29 Kasım 2021’de Fransa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne sevk edildi. Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58’de, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatacağız” dedi.

Türksat 5B Musk’ın roketiyle fırlatılacak
Adil Karaismailoğlu

Karaismailoğlu, Türksat 5B’nin uydu filosuna katacağı yenilikleri ise şöyle anlattı: “Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkânı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla, Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. Ülkemizdeki yerli ve milli uydu yapım çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birini Türksat 5B’de görüyoruz.

35 YIL HİZMET VERECEK

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Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. İlk kez ticari haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydumuz; aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak.” Karaismailoğlu ayrıca Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesi sayesinde, karasal altyapı ile erişilemeyen yerlerde de internet altyapısını rahatlıkla kurabileceklerini vurguladı.

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#Türksat 5B#Spacex#Elon Musk

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