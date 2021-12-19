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Türksat 5B fırlatıldı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

#Fuat Oktay#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Türksat 5B Uydusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusuna ilişkin, "Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor" dedi.

 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı.

Tören sonrası, Oktay ve Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, "Bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Türksat 5B fırlatıldı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

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'20 YIL ÖNCE HAYAL EDİLEMEYEN İŞLERDİ'

Bakan Adil Karaismaloğlu, Türksat 5B'nin Türkiye'nin 8'inci uydusu olduğunu kaydettiği konuşmasında, "İnşallah 6A ile 9'uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize 'Diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz?' soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında. İnşallah artarak devam edecek ve gençlerimizi de inşallah ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.

Türksat 5B fırlatıldı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

 

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#Fuat Oktay#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Türksat 5B Uydusu

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