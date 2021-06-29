TÜRKSAT 5A hizmete girdi... ‘Siber savunma kuracağız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hizmete giren TÜRKSAT 5A ile hem uydu iletişim kapasitesinin arttığını hem de yörünge haklarının garanti altına alındığını açıkladı. TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 6A’nın da uzaya fırlatılacağını açıklayan Erdoğan, “Kritik öneme sahip dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız” dedi.

YÖRÜNGE HAKLARI GARANTİDE

Erdoğan, TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Uydumuzu ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmıştık. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydumuz, uzun test çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale geldi. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TÜRKSAT 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi arttırıyor hem mevcut uydularımızı yedekliyor hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş coğrafyaya hizmet verecektir. TÜRKSAT, sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında çok önemli projedir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. TÜRKSAT 5B’nin hizmete girmesiyle, veri işleme kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması bakımından önemli olan TÜRKSAT 5B’nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor.

GELECEK YILA TÜRKSAT 6A

Bu çerçevede TÜBİTAK, TÜRKSAT, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu, önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim biçiminin kökten değişimine yol açan bu çağın adı dijital çağdır.

YAPAY ZEKÂYLA GELEN FARKLILIK

Yeni çağın özelliği, bilginin üretimi ve ortaya çıkan verinin kontrolü üzerine kurulu olmasıdır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan dijital üretim ve yönetim süreci, yapay zekâyla birlikte çok daha farklı evreye ulaştı. Bu değişim devlet yönetiminden toplumsal yapıya kadar her alanda kendini hissettiriyor. Demokrasi dediğimiz olgu, bir meydanda toplanan insanların sorunları tartışmasıyla ortaya çıkmıştır. Sonra bu yöntem, seçimler yoluyla içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün yüz milyonlarca insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor, tartışabiliyor, ortak tavır geliştirebiliyor.”

DİJİTAL ÇAĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bizim gençliğimizde bugün cep telefonu veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak yaptığımız işlemlerin her biri için saatlerce, günlerce hatta aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. Artık küresel düzeyde adalet, yiyecek-ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın altyapılarını kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığımız tecrübeler ışığında, dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır.

Ülkemizi küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı atmanın hazırlıkları içindeyiz. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan geleceği bilinciyle güçlü siber savunma mekanizması oluşturacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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