Türksat 5A frekans bilgileri ve özellikleri

Türksat 5A uydusu, 28 Haziran 2021 tarihinde törenle kullanıma açıldı. Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet vereceğini anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını belirterek, "Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türksat 5B'nin 42 derece doğu yörüngesinde hizmet vereceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu uydunun önde gelen özelliklerinden birinin de Türksat'ın mevcut Ka-Band veri haberleşme kapasitesini 15 kat daha artırması olacağını bildirdi.

Kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacak Türksat 5B sayesinde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerin kapsama alanında yer alacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilme çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.

TÜRKSAT 5A FREKANS BİLGİLERİ NELER?

Türksat 5A frekans bilgileri henüz netlik kazanmadı. Tam kullanımın sağlanması ve ihtiyaç halinde frekans bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.