TÜRKPA görüşmeleri TBMM'de başladı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de bulunan Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve beraberindeki heyetle görüştü. Kazakistan'da 19 Mart'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden dolayı tebriklerini ileten Şentop, "Yeni meclisin, kardeş Kazak halkının esenliği ve refahı için faydalı çalışmalar yapacağından eminim. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'KKTC, TÜRKPA'YA GÖZLEMCİ ÜYE OLACAK'

Şentop, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların da ele alındığı görüşmede, Kazakistan'ın istikrarının hem bölgesi hem bütün Türk dünyası için önem taşıdığını söyledi. Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurumsallaşmasında öncü rolü olduğunu belirten Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üyelik statüsü almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, "Bu kararın ardından, KKTC'nin TÜRKPA'da bulunmaması büyük bir eksiklik olurdu. Bu toplantı vesileyle, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin TÜRKPA'ya gözlemci üyeliği de inşallah tamamlanmış olur ve liderlerimizin Türk dünyası için attığı güçlü adımlara biz de ayak uydurmuş oluruz. Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin 10 yıllardır uğradığı insanlık dışı ambargo ve izolasyona Türk dünyasının razı olmadığını bundan böyle somut eylemlerimizle de göstermemiz gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Haberin Devamı

Şentop ayrıca, parlamentolar arasında imzalanan 'İş birliği Protokolü'nün de iki ülke arasındaki temasları daha da artıracağını söyledi.

'PROTOKOL, İLİŞKİLERİMİZE İVME KAZANDIRACAK'

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını ve bunun sembolik olarak önemine işaret etti. Koşanov, Türkiye'nin izlediği dış politikayı yakından takip ettiklerini ifade ederek, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı konusunda ara bulucu rolüne dikkat çekti. Koşanov, parlamentolar arasında imzalanan protokolün de iki ülke ilişkilerinin temposunu daha da yükselteceğine olan inancını dile getirerek, "Protokol, parlamentolarımız arası ilişkilere ivme kazandıracaktır" dedi.

Haberin Devamı

Görüşme sonrasında iki meclis başkanı, Kazakistan Parlamentosu ve TBMM arasında 'İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

TOGG İLE AÇILIŞA GİTTİ

Ardından Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile birlikte kendi kullandığı Togg ile Mamak'ta açılacak olan Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı'na geçti. Şentop gün içinde ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ile ayrı ayrı görüşecek. (DHA)