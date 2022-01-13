TURKOVAC’ta Faz-3 sonuçları: Güvenli ve etkili

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Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve TURKOVAC Faz-3 çalışması ülke koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve TURKOVAC Faz-3 çalışması sorumlu araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, 'TURKOVAC- CoronaVac Faz-3 çalışması' sonuçlarına ilişkin dün basın toplantısı düzenledi.

2 BİN 444 GÖNÜLLÜ

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, daha önce COVID-19 olmayan, akut ve kronik hastalığı bulunmayan 18 ile 55 yaş arası gönüllülerin yarısına 28 gün arayla 2 doz CoronaVac, yarısına da TURKOVAC yapıldığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

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- “22 Haziran-27 Aralık 2021 tarihleri arasındaki çalışmada toplam 1286 kişiye en az 1 doz, 1158 kişiye ise 2 doz uygulama yapılmıştır. Toplam 2 bin 444 doz uygulama yapılmıştır. Protokol deviasyonu olanlar dışlandığında en az 1 doz aşılanmış olan 1182 gönüllü etkinlik analizine dahil edilmiştir. Gönüllülerin yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadındır.

- Karşılaştırmalı Faz-3 çalışması ara sonuçlarına göre, COVID-19 vaka oranını CoronaVac aşısında yüzde 8.96, TURKOVAC'da yüzde 4.55 tespit ettik.

- TURKOVAC, COVID-19'a yakalanma oranını, CoronaVac aşısına göre yüzde 49.29 azalttı. Çalışma sonuçlarına göre TURKOVAC'ın, hastalanma riskini CoronaVac'a göre yarı yarıya azalttığını söyleyebiliriz.

İLERİ YAN ETKİ YOK

- Hastaların büyük kısmının semptom bildirmediği ya da bildirse de bağımsız şekilde hastalığı atlatan kişiler olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu olmuşlardı. Yan etkileri evrelendiriyoruz; İleri evre yan etki olmadığını söyleyebilirim. CoronoVac ile TURKOVAC'ın yan etkileri aynı.

- TURKOVAC en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır. 'CoronaVac'ın etkinliği bu kadar, TURKOVAC'ın şu kadar' diyebileceğimiz durum yok. TURKOVAC'ın en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyleyebiliriz.”

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VERİLER BAKANLIKTA TOPLANIYOR

Prof. Dr. Serhat Ünal, TURKOVAC’ta Faz-3’te elde edilen verilerin değerlendirilerek toplumda kullanım kararı ve ruhsatının verildiğini söyledi. Prof. Dr. Ünal, yeni aşı geliştirme süreçlerinde veriye ihtiyaç olduğunu vurgulayıp, şöyle konuştu:

"CoronaVac yapıldığında memlekette esas olan Vuhan suşuydu. Farklı varyantların olduğu dönemde ikisi birden test edildi. İzlem süresi CoronaVac Faz-3’ü 43 gün, TURKOVAC’ta bu süre 108 gündür. 22 Aralık 2021'de TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. TURKOVAC'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor.”