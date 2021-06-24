ERÃœ bÃ¼nyesindeki AÅŸÄ± AraÅŸtÄ±rma ve GeliÅŸtirme Merkezi ile Ä°yi Klinik Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nce koronavirÃ¼se karÅŸÄ± ilk geliÅŸtirilen yerli aÅŸÄ±nÄ±n Faz-3 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n video konferans ileÂ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programla baÅŸlatÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Faz-3 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± merkezlerden Ankara Åžehir Hastanesi'nde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ uygulamasÄ± bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼. Faz-3 iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olanlara hastanede yerli aÅŸÄ± Turkovac, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan uygulandÄ±.



E-NABIZ'DAN BAÅžVURU



Ankara Åžehir Hastanesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Bircan Kaya Aslan, Ankara Åžehir Hastanesiâ€™nin Faz-3 Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ merkezlerden biri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Aslan, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerimiz gelmeye baÅŸladÄ±, biz de aÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±k. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler e-NabÄ±z Ã¼zerinden baÅŸvuruyorlar fakat daha Ã¶nceden de bununla ilgili bize oldukÃ§a fazla sayÄ±da baÅŸvuru var ama hastaneden deÄŸil direkt olarak e-NabÄ±z'dan baÅŸvuru yapÄ±lÄ±yor. Ä°stedikleri merkezlerde aÅŸÄ±larÄ±nÄ± olabiliyorlar" diye konuÅŸtu.Â







'HEDEF SAYIYA ULAÅžILDIÄžINDA Ã‡ALIÅžMA BÄ°TECEK'



DoÃ§. Dr. Aslan,Â daha Ã¶nceÂ hastalÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ geÃ§irmemiÅŸ, aÅŸÄ±Â olmayan ve daha Ã¶nce PCR testi pozitif olmayan kiÅŸilerin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olabileceÄŸini belirterek, "Gebe olmayan ve belli birtakÄ±m ilaÃ§larÄ± kullanmayan hastalarÄ±n olmasÄ± lazÄ±m. Bize baÅŸvuruyorlar. Biz de deÄŸerlendirme yaptÄ±ktan sonra olmasÄ±na engel bir durum varsa onlarÄ± aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na dahil etmiyoruz. AÅŸÄ± olanlar e-NabÄ±z Ã¼zerinden buraya baÅŸvuramÄ±yor. AÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸ, hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irmeyen ve bu aÅŸÄ±yÄ± olmak isteyen kiÅŸilerin baÅŸvurmasÄ± gerekiyor. Ã‡alÄ±ÅŸma iÃ§in baÅŸlangÄ±Ã§ta tahmin edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± var. KiÅŸi sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu aÅŸÄ±da Faz-3 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonlanmÄ±ÅŸ olacak"Â dedi.







'GÃœVENÄ°MÄ°Z TAM'



Yerli aÅŸÄ±nÄ±n Faz-3 aÅŸamasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olan Ankara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Muhammed Ã‡elik (24) de "TÃ¼rk aÅŸÄ±sÄ± olmak iÃ§in bugÃ¼n buraya geldim. AÅŸÄ±mÄ± oldum. Ãœlkeme, vatanÄ±ma, milletime hayÄ±rlÄ± olsun. Bir de TÃ¼rk aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§in gÃ¼venimiz tam. Ben de onun iÃ§in geldim. TÃ¼rk aÅŸÄ±sÄ±nÄ± duyar duymaz hemen dedim ki 'Geleyim, aÅŸÄ±mÄ± olayÄ±m'" diye konuÅŸtu.Â

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