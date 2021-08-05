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HaberlerGündem HaberleriTurkovac'a başvuruda yeni dönem! Artık e-Nabız üzerinden de gönüllü olunabiliyor
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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Turkovac'a başvuruda yeni dönem! Artık e-Nabız üzerinden de gönüllü olunabiliyor

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Turkovac'a başvuruda yeni dönem! Artık e-Nabız üzerinden de gönüllü olunabiliyor

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen Turkovac'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, "enabiz.gov.tr" sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de alınmaya başlandı.

İlgili bölümden Turkovac'ın hem Faz-3 çalışması hem de Kovid-19 aşısının üçüncü dozu olarak uygulaması için başvuru yapılabiliyor.

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