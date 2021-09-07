TURKOVAC (Yerli aşı) ne zaman çıkacak?

Yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı. Peki, TURKOVAC ne zaman çıkacak?

FAZ 3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Gönüllülerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşıya TURKOVAC adı verildi. Bu aşının faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışma TÜSEB tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da Sinovac'ın etkinliğini bunla karşılaştırmış olacağız. Bu konu ile alakalı, vatandaşlarımız aşı çekincesini, kafalarındaki sorunları bir tarafa bıraksınlar. Tüm vatandaşlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz."

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.

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