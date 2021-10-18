Turkovac ne zaman çıkacak? Turkovac randevusu nasıl alınır?

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Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptıracak kişileri yerli aşı TURKOVAC için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor. İşte, TURKOVAC aşı randevusu alma hakkında ayrıntılar...

TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

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NERELERDE UYGULANACAK?

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.