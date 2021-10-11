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Yerli aşıda Turkovac'ta yeni dönem! Uygulama İzmir'de başladı

#Turkovac#Koronavirüs Aşısı#Yerli Aşı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen ’Turkovac Faz 3’ çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara İzmir’de de ilk kez uygulanmaya başlandı.

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İzmir’de ilk Turkovac aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanı 47 yaşındaki Önder Özer’e yapıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse yerli inaktif aşının ilk uygulamasına katıldı.

Yerli aşıda Turkovacta yeni dönem Uygulama İzmirde başladı

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, "İlimizde Turkovac ile ilgili faz 3 çalışmaları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bugünden itibaren başladı. Öncelikle tüm İzmirlileri, Turkovac aşısı olmak isteyen tüm gönüllüleri bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak Turkovac aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza Turkovac aşısı yapmaya başlayacağız" dedi.

Turkovac aşısının faz 3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağı bildirildi.

Yerli aşıda Turkovacta yeni dönem Uygulama İzmirde başladı

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#Turkovac#Koronavirüs Aşısı#Yerli Aşı