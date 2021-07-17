Turkovac için gönüllü aranıyor... 'Zemin kata bekliyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da attığı tweetle destek istedi: “Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19.”

2. DOZDA 20 MİLYONU AŞTIK

Dün 2. doz aşılanan sayısı 20 milyon 6 bin 166’ya ulaştı. Bakan Koca, Twitter’dan “18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız” dedi.

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