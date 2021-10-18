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Turkovac, hatırlatma dozu olarak Kayseri'de ilk gönüllüye uygulandı

#Turkovac#Koronavirüs#Aşı
Turkovac, hatırlatma dozu olarak Kayseride ilk gönüllüye uygulandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac, hatırlatma dozu olarak 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere uygulanmaya başladı. ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Gidişata bakılacak olursa bir her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Pandemi belli bir dönemde sonlanacakmış gibi gözükmüyor. Bu nedenle de her yıl aşılanmamız gerekiyor" dedi.

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ERÜ Tıp Fakültesi Aşı Uygulama Merkezi'nde, üniversite tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac, hatırlatma dozu olarak 2 doz Sinovac aşısı olan kişilere uygulanmaya başladı.

Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanı Erdal Özkan, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Turkovac aşı çalışmasına daha önce başladık. Önceden hiç aşı olmamış gönüllüleri aşılıyorduk. Aşılama oranı arttı. Hiç aşı olmamış olan ve aşı olmak isteyen insanların sayısı çok azaldı. O nedenle hiç aşı olmamış olanlarda faz çalışmamız biraz yavaş ilerliyor. Burada daha önce 2 doz Çin aşısı Sinovac ile aşılanmış olanlara hatırlatma dozunu yapmaktayız. Gidişata bakılacak olursa her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Pandemi belli bir dönemde sonlanacakmış gibi gözükmüyor. Bu nedenle de her yıl aşılanmamız gerekiyor. Ülkemizde 2 doz aşılanmış ama daha sonra aşılanmamış insan sayısı fazla. Birçok kişi bazı sebeplerle bu aşılamadan kaçınıyorlar. Türkiye'deki son verilere göre Kayseri'de 2 doz aşı olanların oranı yüzde 72 seviyesinde" diye konuştu.

Turkovac, hatırlatma dozu olarak Kayseride ilk gönüllüye uygulandı

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'ÇİN AŞISININ ETKİSİNİN 3-6 AYDAN SONRA KALMADIĞINI BİLİYORUZ'

Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşılamaya değinerek, "Çin aşısının etkisinin 3-6 aydan sonra kalmadığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bugün yoğun bakımlara bakıldığı zaman büyük çoğunluğu hiç aşılanmamış olanlardan oluşuyor. Daha sonraki önemli bir kısım ise 2 doz Sinovac aşısı olanlardan oluşuyor. Çin aşısının koruyuculuğu zaman geçtikçe yitiriliyor. Bu nedenle Turkovac Faz 3 çalışması çok önemli. Aşımız bu açığı kapatmış olacak. Üçüncü doz Çin aşısı olanlarda bile ciddi şekilde vaka ile karşılaşabiliyoruz. Önceden hasta istediği aşıyı seçemiyordu. Burada hangi aşıyı istiyorsa seçebilecek. İsteyenlere üçüncü doz olarak Çin aşısı yapabileceğiz. İsteyenlere de Turkovac aşısını yapabileceğiz. Yerli aşımızın erken onay alabilmesi açısından bu çok önemli. Vatandaşlar yeter ki aşı olmak istesinler. Bu aşıya gönüllü olup katkı sağlasınlar ki bir an önce yerli aşımız kullanıma girsin. Turkovac aşısı bu zamana kadar 129 kişiye uygulandı. Ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Halsizlik ve aşı yapılan bölgede ağrı gibi diğer aşılarda görünen benzer şikayetler görüldü. Bu çalışmaya katılanlar ciddi bir şekilde takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Üçüncü doz aşısını Turkovac olan 3 çocuk babası Erdal Özkan (45) ise, "Gayet iyiyim bir sorun yok. Aşı olmak isteyen herkesi bekleriz. Aşının ne kadar önemli olduğunu bu aşamada çok iyi anladık. İnşallah herkes aşı için müracaat eder" dedi.

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