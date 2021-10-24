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TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak yapıldı

#Koronavirüs#Aşı#Doç. Dr. Bedia Mert Dinç
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak yapıldı

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını söyledi. Dinç, "Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız" dedi.

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TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.

Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.

TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı da olan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Ankara Şehir Hastanesindeki gönüllülere aşı uygulanan merkezde AA muhabirine, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Üçüncü dozlarını TURKOVAC ile olmak isteyen birçok gönüllünün çalışma için başvurduğunu belirten Dinç, "Şu ana kadar yaklaşık 400'ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz." dedi.

Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız." ifadelerini kullandı.

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TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak yapıldı

"ÇOK YAKIN ZAMANDA YAYINLANACAK"

Dinç, TURKOVAC'ın farklı klinik çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Diğer çalışmaların, bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmadan farkı 'çift kör' olması, yani gönüllülerin hangi aşı yapıldığını bilmiyor olması. Sonuçlar derleniyor, bitmek üzere, çok yakın zamanda yayınlanacak. Burada bütün amaç, TURKOVAC aşısının öncelikle güvenilirliğini, daha sonra etkinliğini ölçmek. Ülkemizde aşılanan ciddi bir popülasyon var. Özellikle bu aşamadan sonra hatırlatma dozu olarak etkinliğini bilmek bizim için önemli. Farklı çalışmaların sonuçları çok yakın zamanda yayınlanır."

TURKOVAC aşısının bir an önce yaygın kullanıma geçmesini amaçladıklarını dile getiren Dinç, "Bunun için öncelikle Acil Kullanım Onayı almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı o yüzden dört koldan yürütüyoruz. Burada gönüllülerimize çok iş düşüyor, onların desteğine çok ihtiyacımız var. Gönüllü sayımız optimum düzeye ulaştığında Acil Kullanım Onayı alabileceğimiz için en kısa sürede bu sayıyı tamamlayarak aşımızı yaygın kullanıma sokmak istiyoruz." diye konuştu.

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#Koronavirüs#Aşı#Doç. Dr. Bedia Mert Dinç

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