TURKOVAC bugün başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omikron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır.

HASTANEYE YATIŞLARDA ARTIŞ YOK

Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

ÖNCE ŞEHİR HASTANELERİ

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Yerli aşımız TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz.

OMİKRON HIZLI BULAŞIYOR

Omikron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil, hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.”

HATIRLATMA DOZUNU TURKOVAC YAPTIRDI

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine giderek, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yaptırdı. Bakan Koca’dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de hatırlatma dozlarını Turkovac tercih etti. Aşı sonrası Bakan Koca, “Bugün önemli bir gün. Yerli aşımız Turkovac’ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz” dedi.