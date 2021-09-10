TURKOVAC aşısının seri üretimine ekim ayında başlanabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleşen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu:

6 MİLYON TAM AŞILI

“100 milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze’de bir hastanemizde yapıldı. 100 milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu doktorumuza teşekkür ediyorum. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82. İkinci doz aşıyı olma oranımız yüzde 63.8. Altı milyon 32 bin kişi ise tam doz aşısını yaptırmış durumda.

VAKALARIN %90’I AŞISIZLAR

Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’a yakın bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Mevcut bilgiler inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli oranda artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde ikiden az.

100 milyon doz aşıya rağmen dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914’tü? Çünkü tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağladığı koruyucu güce toplumun büyük kısma sahip değiliz. Bilim Kurulumuzun hatırlatma dozunu gündeme alması olası risklerin önüne geçmiştir. İki doz aşılama yapan İsrail ve Amerika’daki oranlar Türkiye’de aldığımız kararın isabetini gösteriyor.

YERLİ AŞIDA MÜJDE

Bugün sizlere önemli bir müjdem var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.

3. DOZ NE ZAMAN?

Önce inaktif aşı olan Sinovac’la başladık daha sonra mRNA aşısı ile devam ettik. İnaktif aşının takibinde 3. aydan sonra koruyuculuğun kaybolmadığını ama azaldığını görerek Bilim Kurulumuz 3. hatırlatma dozunun yapılması gerektiğine karar verdi. mRNA aşısı için de şu an 3.5-4 ay sonra koruyuculuğun azalmakla birlikte halen devam ettiğini biliyoruz. Hatırlatma, mRNA aşıları için gerekli olacak mı? İsrail ve diğer örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor. Bunun zamanı muhtemelen 8-9 ay sonra olabilir.

OKULLARDA TARAMA YAPILACAK

2 doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77. En az 1 doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90’ı geçti. Kovid geçirenlerin oranı ise yüzde 4.4’lerde. Yani şu an yüzde 95’lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz. Pazartesiden itibaren illerimizde örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp virüsün yaygınlığını görmüş olacağız. Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık elimizde aşı var.

İSTANBUL’DA MU VARYANTLI 2 VAKA

Şu an toplumda yüzde 90’ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul’da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil.

(Sahte aşı iddiaları) Somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Olacağını da düşünmek istemiyorum. Olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek istiyorum.

Yabancılar için de ya aşı olacak ya PCR istenecek. Bunda sorun yok.

AŞI 12 YAŞ ALTINA İNECEK Mİ

18 yaş ve üzerini önemsiyoruz aşıda. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin de aşılanmasını önemsiyoruz.”

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