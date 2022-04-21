‘Türkoloji’nin büyük kaybı

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1960 yılında Moskova Devlet Üniversitesi’ni bitiren ve yıllarca Doğu Dilleri Enstitüsü’nün başkanlığını yapan Meyer’in Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerine çok sayıda makalesi var.

PROF. DR. ORTAYLI: YAKIN DOSTUMDU

Profesör Dr. İlber Ortaylı “Yakın dostumdu” dediği Meyer için şunları söyledi:

“Mihail Meyer 86 yaşında Türkoloji dünyasını ve Türk dostlarını terk etti. Yaprak dökümünün hüzünlü bir gününü yaşıyoruz. Meyer, şahsiyetindeki ve dostluğundaki eşsizliğiyle tanınırdı. Sovyetlerin en zor zamanlarında doğdu ve büyüdü. Başarılı bir tahsil yaptı. Çünkü Rus Türkoloji’sinin büyük hocaları henüz ayaktaydı. Meyer onların himayesinde yetişti. Kendi yetiştirdiği talebeler daha seçkindir. Eğer Rusya’da Türkoloji disiplini kendini yenileyebildi ve zamana uyabildiyse bunda Meyer’in hem şahsiyetinin hem de çalışkanlığının büyük payı vardır. Her zaman Türkiye’nin haklı tezlerini desteklemiştir. 1980’lerin sonundan beri Türkiye’ye gelirdi. Çok yakın dostumdu. Moskova Devlet Üniversitesi’nde onun davetiyle üç dönem ders verdim. Talebelerini de tanırım. Yazları Ayvalık’ta kurslar düzenlerdik. Onun bu eseri de ümit ederim devam edecektir.”

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SAVAŞ YÜZÜNDEN ÇOK ÜZGÜNDÜ

İLBER Ortaylı Meyer’in eşinin de Güney Afrika tarihçisi olduğunu söyledi:



“Ailecek çok yakındık. Umarım ondan sonra gelecekler de onun yetiştirdikleri de onun özellikle bu mirasına sahip çıkacaktır. Türkçe konuşurdu. Osmanlıcası çok iyiydi. Gayet dost canlısıydı. İstisnai bir adamdı. Türkiye’ye ve Türklere de büyük sevgisi vardı. Bu son (Ukrayna) savaş dolayısıyla son derece üzgün olduğunu da söyleyebilirim. Bir dost kaybetmenin ani üzüntüsü içindeyim.”