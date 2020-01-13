Turknet Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

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Türkiye'nin servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet, aktif altyapı bölgelerinde hat ve internet hizmetleri ile faaliyet göstermektedir. Cem Çelebiler tarafından 1995 yılında kurulan TurkNet, ağırlıklı olarak internet hizmetleri verdiği abonelere sahiptir. Kotasız ve taahhütsüz internet paketleri sunmaktadır. 2017 yılında İnternet Servis Sağlayıcıları kategorisinde En İyi Marka Yönetimi Ödülü'nü almıştır.

TurkNet Müşteri Hizmetleri

Güvenli İnternet, AKN'siz İnternet, hız testi, ev kurulumu, modem gibi konular için müşteri desteğini kullanabilirsiniz. TurkNet'i çevrimiçi işlemler ve uygulamalar için de kullanabilirsiniz. Ayrıca müşteri sorularına sosyal medya hesapları üzerinden de cevap verilmektedir. Türk Net müşteri hizmetleri telefon numarası ile yetkililere erişmek istiyorsanız 0212 703 43 71 numaralı telefonu arayın. Satışları ve uygulamaları izlemek için TurkNet'i kullanmak istiyorsanız, 444 88 75'i arayabilirsiniz.

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Bu hat numarası ağ kullanıcıları için ücretsizdir. Böylece herhangi bir zamanda kullandığınız servis veya uygulamanın arızası hakkında bilgi bulabilir veya modem ve internet isteyebilirsiniz. TurkNet, çeşitli kampanya seçenekleri ile müşterilere birçok alternatif sunuyor. Bu nedenle mevcut kampanya bilgilerini ve ayrıntılarını öğrenmek için çağrı merkezini de kullanabilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Numarası

444 88 75 numaralı telefonu arayarak TurkNet 7/24 müşteri desteğine başvurabilirsiniz. Kurumsal aboneler 444 88 75 numaralı telefonu arayarak doğrudan destek alabilir ve müşteri hizmetleri için sesli komutunu takip edebilir.

TurkNet gibi aboneleri olan çevrimiçi distribütörlerin temsilcileri için müşteri irtibat numaralarını aramak veya bulmak her zaman kolay değildir. TurkNet müşteri desteğine bağlanmak isterseniz, arama yoğunluğuna bağlı olarak bir süre beklemeniz gerekebilir. Çağrı merkezi hatlarının yoğunluğuna uygun olarak müşteri temsilcileri size geri dönüş yapacaktır. Şikayet ve problemlerinizi dikkatle değerlendirecek ve çözüm önerileri sunacaktır. TurkNet müşteri desteğine bağlanmak için aşağıdaki iletişim yöntemini arayarak sorununuzu çözebilir veya yardım alabilirsiniz.

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TurkNet Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Herkes hızlıca müşteri hizmetlerine bağlanmak ve zaman kaybetmeden sorununa çözüm bulmak istemektedir. TurkNet iletişim hattını İnternet uygulamaları, modem istekleri, hataların veya şikayetlerin günlüğe kaydedilmesi ve ödemelerinizin izlenmesi gibi birçok işlem için hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. TurkNet 444 88 75 müşteri telefon numarasındaki ilk menüden 1 numarayı çevirdikten sonra ikinci menüden 1 numarayı tuşlamanız ve son olarak 0 tuşuna basmanız gerekir. Böylece sistem sizi müşteri temsilcisine yönlendirecektir. Böylece sıra beklemeden bir TurkNet müşteri temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz.

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TurkNet Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

İletişim bilgileri veya TurkNet müşteri desteğinin irtibat numarası aracılığıyla destek almak istediğiniz birçok konuda müşteri hizmetleri departmanından yardım veya bilgi alabilirsiniz. Gerçek ve resmi bir TurkNet çağrı merkezi veya müşteri hizmeti en güvenli ve en doğru seçenektir.

TurkNet İletişim Merkezi Müşteri Hizmetleri iletişim telefonu 444 88 75’dir. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmanın yanı sıra TurkNet, güvenlik ve şeffaflığa da önem veren bir şirkettir.

Turknet Genel Müdürlük Adresi;

Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Torun Center A Blok No: 74 A/62 34394 Şişli/İstanbul adresinde hafta içi 10:00- 19:00 saatlerinde faaliyet göstermektedir.

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TurkNet Hakkında

Türkiye’de 1996’da hayata geçirilen TurkNet markası, halen faaliyetlerine devam etmektedir. TurkNet, kendi geliştirdiği uygulamaları kullanarak özel ve kurumsal müşterilere hizmetler sunmaktadır. Akn'siz internet hizmeti de bunlardan biridir. TurkNet, tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir. Hizmetin verileceği yerde telefon altyapısına sahip olmak yeterlidir.