Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Nurshat Muhammedova#Samsun#Öğrenci
Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 14:27

Samsun'un Canik ilçesinde üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21) tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. 'Cinayet şüphelisi' olarak gözaltına alınan Muhammedova'nın sevgilisi Kenan Pala (39), tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 26 Kasım'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsisi sonrası Ankara'da toprağa verildi.

Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili sevgilisi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı. Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurshat Muhammedova#Samsun#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası