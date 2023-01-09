Türkmenistanlı işadamı cinayetinin firari sanığı 12 yıl sonra yakalandı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 12 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov'un cesedi, parçalanmş halde bulunmuştu. Akse Mahallesi'nde boş arazide bulunan erkek cesedinin Gaıpov'a ait olduğu, ceket yakasındaki rozetten belirlenmişti. Rozeti araştıran polis, köpekler tarafından parçalandığı için tanınmaz durumda olan cesedin, 57 yaşındaki Gaıpov'a ait olduğunu tespit etmişti.

Cinayet davasının firari sanığı Ümit D.(42), Maltepe Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal katılımı üzerinde yapılan polis uygulaması sırasında durduruldu. Kimlik sorgulamasında Gaıpov cinayeti dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası kararı olduğu ortaya çıktı. Ümit D., 8 Ocak Pazar günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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TUTUKSUZ YARGILANIRKEN KAÇTI

Gaıpov cinayeti dosyasında, Türkmenistanlı Roza Hamreyeva, Azad Hamrayev ile Adem B. ve Ümit D. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Roza Hamreyeva ve Azad Hamrayev, Gaıpov'u para karşılığı. bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etmiş, Adem B. ve Ümit D.'nin yardım ettiği içeriğinde ifade vermişti. Ölüm emrini veren Türkmenistan'daki kişinin kimliğine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Açılan davada tutuksuz yargılanan Ümit D., dava devam ederken firar etmişti.