Türkmenistan’la işbirliği telefonu

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Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, işbirliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.

PAKİSTAN’DAKİ SALDIRIYA LANET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın Afganistan’a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

“Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”