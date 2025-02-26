Türkmenistan ve Ürdün’den iki konuk

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Gulmanova ile yapılan görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer alırken, Veliaht Prens Abdullah ile yapılan görüşmeye ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Veliaht Prens Abdullah ile yapılan görüşmede Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün’ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün’ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin’e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı.

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KADIN VE GENÇLİK KOLLARIYLA TOPLANTI

Erdoğan, daha sonra pazar günü büyük kurultayını gerçekleştiren AK Parti’nin genel merkezde yapılan Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.