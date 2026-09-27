Türklerin akşam yemeği: Tavuk pilav

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TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu (TPF), yılın ilk üç çeyreğini kapsayan 1 milyon anonim alışveriş fişini analiz ederek Türkiye’nin tüketim haritasını çıkardı. Rapora göre tüketiciler, büyük hacimli aylık alışverişler yerine bütçelerini bölerek daha sık ve az miktarda alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ortalama sepet tutarı 912 TL, fiş başına düşen ürün sayısı ise 18.7 oldu.

GELENEKSEL MUTFAK

TPF Başkanı Ömer Düzgün, araştırmanın yalnızca fiyatları değil toplumsal tüketim alışkanlıklarını da ortaya koyduğunu belirterek, “İlk kez bu ölçekte bir büyük veri analiziyle Türk ailesinin alışveriş haritasını çıkardık. Bu raporu düzenli hale getirerek sektör için bir referans kaynağı sunacağız” dedi. Raporda yer alan akşam yemeği analizine göre, aynı sepette en sık birlikte satın alınan ürünler tavuk, pirinç ve yoğurt oldu. Akşam yemeği odaklı sepetlerin yüzde 36’sında tavuk ürünleri bulunurken, kırmızı et yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. Kıyma, makarna ve salça ile köfte, patates ve ayran da en sık tercih edilen kombinasyonlar arasında sıralandı. Düzgün, “Türk mutfağının geleneksel yapısı korunuyor. Tavuk, pirinç ve yoğurt üçlüsü bugün milyonlarca ailenin en yaygın akşam yemeği alışverişini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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ALIŞVERİŞ 17’DEN SONRA

Araştırmada maaş döneminin alışveriş harcamalarına etkisi de ortaya konuldu. Ayın ilk 5 gününde 1.118 TL olan ortalama sepet tutarı, ay sonuna doğru 808 TL’ye geriledi. Böylece sepet tutarında yüzde 27.7 düşüş görüldü. Maaş haftasında ise ay sonuna kıyasla sepet büyüklüğü yüzde 38.3 arttı. Bu dönemde et, temizlik ürünleri ve büyük ambalajlı ürünlerin satışında da artış kaydedildi. Haftanın en yoğun alışveriş günü, toplam ciro ve fiş adetlerinin yüzde 18’inin gerçekleştiği cuma oldu. Gün içindeki alışveriş trafiğinin yüzde 43’ü ise 17.00-20.00 saatleri arasında yoğunlaştı.Sadakat kartı ve ödeme verilerine göre kadın tüketicilerin sepetinde fiş başına ortalama 22.3 ürün bulunurken, erkek tüketicilerde bu sayı 15.8 oldu. Kadınların alışverişlerinde süt ve yoğurt, sebze-meyve, temizlik ve çocuk bakım ürünleri öne çıkarken, erkeklerin sepetlerinde içecek, atıştırmalık ve pratik tüketim ürünleri ağırlık kazandı. Temel gıda ve taze ürünler toplam sepet hacminin yüzde 75’ini oluşturdu.

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KAHVALTI İKİLİSİ SÜT VE YUMURTA

Bölgesel dağılımda en yüksek ortalama sepet tutarı 996 TL ile Muğla’da, en düşük tutar ise 845 TL ile Konya’da kaydedildi. İstanbul’da ortalama sepet 978 TL, Ankara’da 901 TL oldu. Düzgün, raporun doğru stok yönetimi ve arz-talep dengesinin kurulması açısından önem taşıdığını belirterek, verilerin gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacağını ve çalışmanın her yıl güncelleneceğini ifade etti. Raporda kahvaltı alışverişlerinde en sık birlikte satın alınan ürünler de belirlendi. Ekmek, süt ve yumurta ilk sırada yer alırken; domates, salatalık ve beyaz peynir ile çay, simit ve beyaz peynir en çok tercih edilen diğer kombinasyonlar oldu.

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