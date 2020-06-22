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Haber Giriş: 22.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türkler için NLP

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Türkler için NLP
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Yaklaşık 15 yıldır NLP ve Hipnoterapi alanında çalışan Dr. Ahmet Çiçek, Türkler için bir NLP kitabına ihtiyaç olduğunu belirterek ‘Seni Değiştirebilirim’ adlı kitabı çıkardı.

Kitapta depresyondan, panik atağa, fobilerden sigara bırakma yöntemlerine kadar birçok konuda basit çözümler sunan kitap, egzersizleri de içinde barındırıyor. NLP’nin amacı düşünce gücüyle iyileşmeler sağlamak olarak belirtiliyor. Dr. Çiçek’in büyük şirketlerden, cezaevlerine, öğrenci topluluklarından spor kulüplerine çeşitli kurumlarda ve hastalarıyla birebir yaptığı çalışmalar da kitapta yer alıyor.

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