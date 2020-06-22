Türkler için NLP

Kitapta depresyondan, panik atağa, fobilerden sigara bırakma yöntemlerine kadar birçok konuda basit çözümler sunan kitap, egzersizleri de içinde barındırıyor. NLP’nin amacı düşünce gücüyle iyileşmeler sağlamak olarak belirtiliyor. Dr. Çiçek’in büyük şirketlerden, cezaevlerine, öğrenci topluluklarından spor kulüplerine çeşitli kurumlarda ve hastalarıyla birebir yaptığı çalışmalar da kitapta yer alıyor.