Türkkan'dan Özdağ açıklaması: Operasyonun bilgisini almıştık

“İYİ Parti’ye muhtemel yapılacak operasyonel birtakım hareketlerin daha önce bilgisini almıştık... Özdağ, İstanbul İl Başkanı’nın dayısından bahsetti. İnsanların dayıları ile ilişkileri zayıf olabilir ama ben inanıyorum ki, Buğra Kavuncu dayısı ile ne kadar görüşüyorsa bir fazla Ümit Bey görüşmüştür, Ümit Bey’in arkadaşı. Ümit Özdağ, volümü yükseltti. Ümit Özdağ’ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var. Bu sadece Türkiye’nin içinden yürütülen bir operasyon da olmayabilir.” İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da dün yeni açıklamasında “Ben Fetö’ye hiçbir zaman sempati duymadım” dedi.