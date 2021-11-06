Türkkan’a büyük tepki

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Akşener’in esnaf ziyareti sırasında1997 yılında Bingöl’ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla kardeşi İsa Gümren’in şehit olduğunu belirten Tahir Gümren, “Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim” diyerek tepki gösterdi. Polisin uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren’in yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinledi, iddiaya göre küfretti.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Emniyet’e giden Gümren, Türkkan’dan şikâyetçi oldu. Tahir Gümren, gazetecilere açıklamasında şunları anlattı: “Benim 1997 yılından beri yaşadığım bir acı var. Bana küfürler eden o şahıs dizleriyle ayağıma vurdu ve hala yarası var.” Tahir Gümren’in İYİ Parti’nin HDP politikasını sosyal medyadan eleştirdiği için, Akşener’in açtığı davanın halen sürdüğü belirtildi.

‘Küfür’ iddiasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkkan’a sosyal medyadan sert tepki gösterdi: “Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir.”