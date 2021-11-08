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Türkkan sadece başkanvekilliği görevini bıraktı

#Lütfü Türkkan#İYİ Parti#Meral Akşener
Türkkan sadece başkanvekilliği görevini bıraktı

Bingöl’de tartıştığı şehit yakını bir vatandaşa küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener’in talebi üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, tepkilerin ardından Twitter hesabından önce “Provokasyon” açıklaması yapmıştı, 8 saat sonra 01.11’de yeni video yayınlayarak özür dilemişti. Önceki gün akşam saatlerinde parti kulisleri, Türkkan’ın, Akşener tarafından görevden alındığı ve pazartesi günü Meclis’te seçim yapılacağı haberleriyle sarsıldı. Dün akşam saatlerinde Türkkan’ın istifası ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun basın açıklaması duyuruldu. Türkkan, istifa dilekçesinde, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi. Dervişoğlu, açıklamasında, “Çeşitli platformlarda konuşulanların aksine herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Genel Başkanımız Meral Akşener’in talebi üzerine istifa etmişlerdir” ifadesini kullandı.

ERHAN USTA İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

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İYİ Parti grubu, Akşener başkanlığında toplanacak. Akşener’in kısa bir konuşma yapması da bekleniyor. Ardından ise seçime geçilecek. Kulislerde Akşener’in de işaret edebileceği beklenen ilk ismin son zamanlardaki “ekonomi” vurgusuna da uygun olarak Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta olduğu öne sürüldü. Bir diğer isim ise Yavuz Ağıralioğlu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lütfü Türkkan#İYİ Parti#Meral Akşener

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