Türkiye'yi yasa boğan vahşet! Mezarlığı ziyaret edenler gözyaşlarına boğuluyor: Kendi çocuğum vefat etmiş gibi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ortaokulu saldırısında 5. sınıf öğrencileri 11 yaşlarındaki Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör Şeyh Adil Mezarlığında yan yana defnedilmişti. Mezarlığa gelen vatandaşlar çocukların mezarlarına Kur'an okuyup çiçekler bırakıyor.

Kendi çocukları vefat etmiş gibi geceleri uyuyamadığını söyleyen Adem Odunkesen, "Çocukların hiç birini tanımıyorum sonuçta çocuklarımız bizim evlatlarımız ve benim de 8. sınıfa giden bir çocuğum var. Olayın olduğu gün zaten bütün insanlar gibi ben de hastanelere koştum. Çocuklarımız vefat etti. Üç dört gündür ne uyku uyuyabiliyorum kendi çocuğum vefat etmiş gibi ne de çocuklarıma bunu lanse edebiliyorum bu çok zor bir şey.

Haberin Devamı

"BURADAN DA YARALI ÇOCUKLARIMIZI ZİYARET EDECEĞİM"

Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Ben kendi çocuğuma zorlanarak anlattım ve hepimizin başına gelebilecek bir şey. Buradan da hastaneye gidip çocuklarımızı ziyarete gideceğim. İnşallah yaralı çocuklarımız da bir an önce iyileşir" dedi.