Türkiye’yi rotasından çıkaramazlar

EDİRNE’DEN ŞANLIURFA’YA...

“Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan güzergâh Avrupa, Kafkasya, Asya transit koridorunun önemli bir parçasıdır. Edirne’den otoyolu kullanmaya başlayan bir araç, tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa’ya kadar gidebilecektir. İstanbul üzerinden İzmir ve Aydın’a kadar gitmek mümkündür. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli’ye, sonra Antalya’ya kadar uzanacaktır. Mevcut yolda 317 kilometre yolu 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü, otoyolu 275 kilometre kullandığında 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir. Hesaplamalara göre bu otoyol sayesinde, ülkemizin yılda vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan da 743 milyon lira kazancı olacaktır.

GELECEĞİN YOLUNU İNŞA ETTİK

Ankara-Niğde otoyolunun bir diğer özelliği de döşenen fiber iletişim ağının sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezi vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkân sağlayacak altyapıya kadar pek çok özelliğiyle geleceğin yolunu inşa ettik. Açılışımızla birlikte ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız yeni otoyol mesafesi 1581 kilometreyi buldu. Böylece daha önceden devraldığımız 1714 kilometre otoyolla birlikte ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı.

EKONOMİK PRANGALARI PARÇALADIK

Türkiye’nin özellikle son 7 yılda maruz kaldığımız bunca iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, daha da önemli bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi, demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Türkiye’nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye’nin ayaklarına takılan ekonomik prangaları parçalayıp bir kenara fırlattık.

KİMSE HAD BİLDİREMEYECEK

Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Bugün Doğu Akdeniz’de, güney sınırlarımızda ve daha pek çok yerde Türkiye’nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa, gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır.

İLK SEÇİM 2023’TE

Türkiye’nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında. Yani önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi, ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaktır."

ADANA’DAKİ KÖPRÜNÜN ADI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Erdoğan, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesinde kamuoyuna duyurduğu, Adana Seyhan’daki köprünün adıyla ilgili de şunları söyledi:

“Kimi belediyelerin başlattığı ancak akim bıraktığı bazı projeleri de bakanlıklarımız vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Bunlardan biri de Adana için sembol bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı’nın hemen yanı başındaki köprüdür. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacak. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli’nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde inşallah bitireceğiz.”

TÜRKİYE’NİN EN AKILLI OTOYOLU

Erdoğan’ın açtığı yeni otoyol “Türkiye’nin en akıllı otoyolu” olarak değerlendiriliyor. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistemle otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. 1 ve 3. etapları açılan otoyolun yıl sonuna kadar 2. etabının da açılmasıyla Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya düşecek. Otoyol boyunca 500 trafik sensörü, 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu yer alıyor.

TEST SÜRÜŞÜ

◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu’nu açtıktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla birlikte makam aracıyla ilk test sürüşünü yaptı. (◊ Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

