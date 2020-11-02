Türkiye’yi ekonomiyle alt edemeyecekler

SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİM KAZANMAK

“Üye sayımız 11 milyonu aştı. Böyle bir parti yok. Unutmayınız üye sayımızı sürekli arttırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir. Samsun, seçimden önce seçim kazanmaya var mı? Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutur ve AK Parti’yi şahsi hesaplarının hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte beni de bulur.

DÜNYADA CİDDİ KIRILMA DÖNEMİ

Bölgemizde ve dünyada siyasi, ekonomik, sosyal, her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı, adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bu süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan imkânlarımızı dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçleri zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Her şerrin gerisinde hayır bulunduğuna inanan insanlar olarak biz kendi işimize bakacağız.

TEHDİTLE AMBARGOYLA PRANGAYA ÇEKEMEDİLER

Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları uyguladılar fakat başa çıkamadılar. Türkiye’yi darbe ile yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakla kalmadık, yardım isteyen ülkelerin yardımına koştuk. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, yardımlarına koştuk.

Elbette bedeller ödüyoruz. İdlib’de, Afrin’de, Zeytin Dalı’nda, Pençe Harekâtı’nda şehitler verdik. Her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor.

SALDIRILARIN MALİYETLERİ OLDU

Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin birliğini bozamadılar, tuzaklarını başlarına geçirdik. Dün Van’daydık. Aynen bu şekilde, bir olduk, beraber olduk, iri olduk ve aynı kararlılıkla bugün Samsun’a geldik. Yeni dönemin de lokomotifi inşallah AK Parti olacak.

EN BÜYÜKLER ARASINA GİRECEĞİZ

Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah Oruç Reis ile, Fatih ile, Koca Yusuf ile, Kanuni ile, Yavuz ile sürdüreceğiz. Ve tüm bunlarla birlikte inşallah sondaj çalışmalarımızla gelecek çok daha farklı olacak. Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

BOŞA KONUŞMUYORUZ

Öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Referanslarımız hizmetlerimizdir. 80 vilayetle birlikte Samsun da bu hizmetlerden payına düşeni almıştır. Son 18 yılda Samsun’a eski rakamla 30 katrilyon, 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde Samsun, Kavak ve Çarşamba’da 4750 kapasiteli yurtları öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize 35 bin seyirci kapasiteli bir stadyumla birlikte toplam 77 adet spor tesisi yaptık. Samsun’a bu saatten sonra artık Süper Lig’e çıkmak yakışır. 147 adet spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 4 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Samsun-Sivas hattının modernizasyonunu tamamladık, bugün resmi açılışını yapıyoruz.

İZMİR’DE YAĞIŞ BASTIRMADAN YARALARI SARACAĞIZ

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. İzmir’de evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. İzmir’de dün kriz bölgesinde toplantımızı yaptık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız bölgede gereken her şeyi yapıyoruz. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.”

Erdoğan, telekonferansla Sivas’a bağlanarak, buradaki törende kurdele kesimiyle demiryolu hattının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki ışıklı uyarı levhasıyla sinyal vermesinin ardından Sivas’taki tren Samsun’a hareket etti.