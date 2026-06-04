Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: Vicdansız babaanne ile ona yardım edenler 'insan ticareti'nden yargılanacak

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Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K., doğup büyüdüğü Almanya’da tanıştığı Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., 1 yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya’da ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye’de kalmak istemeyen Rebecca S.’ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP TARAFINDAN 7 YIL SONRA BULUNDU

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar’ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takiple 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyip, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı. Recai M., yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANNESİ OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞEN REBECCA S.'YE TESLİM EDİLDİ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez ‘anne’ diyen Nazar’ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı. Almanya vatandaşı olan Nazar S.’nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen duruşmada annesi Rebecca S.’ye verildi. Rebecca S.’nin avukatının Adalet Bakanlığı’nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı. Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla, 29 Nisan’da Almanya’dan Bursa’ya gelen annesi Rebecca S.’ye teslim edildi.

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE YAŞIYOR

Anne ile oğlu, Bursa Çocuk Evleri’nden ayrıldıktan sonra Nazar’ın, Almanya’nın İzmir Başkonsolosluğu'ndaki pasaport işlemlerini halledip, bu ülkeye gitti. Nazar, yaşamını, annesi ve 6 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira ile Almanya’da sürdürmeye başlarken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık babaanne Hanife S. ile kardeşi ve akrabaları olan tutuksuz sanıklar Hanife T., Mustafa T., Ayşe T., Recai M. ve Gülşen A. hakkında hazırlanan iddianame Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

12’ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

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Nazar S.'nin kayıp olarak aradığı 2019'dan bulunduğu tarihe kadar hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz ve emare bulunmaması nedeniyle 1’i tutuklu, 6 sanığın ‘18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti’ suçundan 12’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Rebecca S.'nin 2019 yılında çocuğunun babası Umut K. ve babaannesi Hanife S. tarafından kaçırıldığına yönelik şikayet dilekçesi sunmasının ardından açılan davada Hanife S.'nin ceza aldığı, Umut K.'nin 2024 yılında vefat etmesinin ardından Başsavcılık tarafından soruşturma dosyasının yeniden açılarak araştırmalara devam edildiği ve babaanne Hanife S. hakkında adli kontrol kararı verildiği ve haftada 1 gün karakola imza vermeye gittiği kaydedildi. İddianamede, fiziki takip altında tutulan Hanife S.’nin imza atıp karakoldan ayrıldıktan sonra resmi kayıtlı bulunan evine gidip bir süre burada kaldığı, sonrasında ise başka bir ikamete gittiğinin tespit edildiği ve bu şekilde Nazar’ın alıkonulduğu evden operasyonla kurtarıldığı belirtildi.

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‘EVİNDE KALDIĞIM VE RECAİ DAYI DEDİĞİM KİŞİ BENİ DÖVÜYORDU’

İddianamede Nazar’ın pedagog eşliğinde alınan ifadesine de yer verildi. Nazar, babaannesi Hanife S. ile kaldığını söylediği eve kimsenin girip, çıkmadığını belirttiği beyanında şunları söyledi:

“Babaannem bana polislerin beni aradığını, eve baskın yapabileceklerini söyledi. Beni köyde bulunan eve gönderdi. Beni araçla eve götüren kişiyi tanıyorum. Babaannemle kaldığım süre boyunca hiç okula gitmedim. Hiç arkadaşım olmadı. Evden dışarı hiç çıkmıyordum, eve de kimse gelmiyordu. Evinde kaldığım ve Recai Dayı dediğim kişi beni dövüyordu.”

‘İZOLE YAŞAM NEDENİYLE OKUMA-YAZMA BİLMİYOR, AKRANLARININ GERİSİNDE’

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Nazar ile sosyal çalışmacı tarafından yapılan ilk görüşme raporunun incelendiği de belirtilen iddianamede, çocuğun sosyal çevreden ve kurumsal yapılardan gizlenerek izole bir yaşam içerisinde büyümesi nedeniyle okuma yazma bilmediği, iletişim becerilerinin zayıf olduğu ve akranlarının gerisinde kaldığının gözlemlendiği, fiilen Hanife S.'nin hakimiyeti ve denetimi altında tutulduğu için çocuğun üzerinde mutlak bir nüfuz ve psikolojik tahakküm kurulduğu, mağdurun yaşı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle irade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

‘BAZILARI KARDEŞİ OLAN TUTUKSUZ SANIKLARDAN SÜREKLİ DESTEK ALDI’

Tutuklu sanık Hanife S.'nin tüm bu eylemlerini gerçekleştirirken de bazıları kardeşi olan diğer tutuksuz sanıklar Hanife T., Mustafa T., Ayşe T., Recai M. ve Gülşen A.'dan sürekli destek aldığı vurgulanan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde davranarak mağdur çocuk Nazar S.'yi barındırma, bir yerden bir yere götürme, kaçırma şeklindeki eylemleriyle ‘18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti’ suçundan yargılanması talep edildi. Sanıklardan Recai M.'nin ‘Kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan da cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına temmuz ayında Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.