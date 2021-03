Türkiye’yi bu üsler koruyor... 'Kandil’in kapısı' Hakurk’ta terörle mücadele sürüyor

Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta bir süredir terörle mücadele faaliyetleri devam ediyor. Hedef terör örgütü PKK'yı Türkiye sınırlarından uzaklaştırmak ve terörle kaynağında mücadele etmek... Hakurk oldukça önemli bir nokta çünkü teröristlerin Irak'taki en önemli merkezlerinden Kandil'den Türkiye'ye yapılan saldırılardaki geçiş güzergahında bulunuyor. Bu nedenle de Kandil’in kapısı olarak adlandırılıyor.

CNN TÜRK ekibi Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele faaliyetlerini yerinde izledi. Bu zorlu coğrafyada Türkiye'nin en stratejik üs bölgelerinden biri olan Koçtepe üs bölgesine gitti.

İşte CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş'in izlenimleri:

''Irak’ın kuzeyinde Hakurk’ta bulunan 1064 rakımlı Koçtepe Üs Bölgesi'ndeyiz. Üs bölgesinin bulundğu bu alanda terör örgütü PKK’nın sözde yargılamalarının yaptığı mahkemeler bulunuyordu. Ancak kararlı operasyonlarla bölge terörden temizlendi. Bir zamanlar teröristlerin bulunduğu bu alanda Mehmetçiğin kullandığı bir üs bölgesi kuruldu.

MEHMETÇİK HAKURK’U ANLATTI

Türkiye'nin terör örgütüne karşı savunması artık yurt dışında başlıyor. Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi koruyan pek çok üs bulunuyor. Koçtepe Üs Bölgesi de Hakurk'taki diğer üs bölgelerinin güvenliğini sağlıyor. Ancak Mehmetçik sadece teröristlerle değil başka zorluklarla da mücadele ediyor: 'Bulunduğumuz coğrafyadaki en önemli zorluk, doğa ve iklim koşulları. Bu zorlukları millet ve devletin sağladığı imkanlarla ortadan kaldırıyoruz, 7-24 vazife başındayım.'

Irak’ın kuzeyindeki her üs bölgesi kullanılan her silah sistemi veya araç adını bir şehitten alıyor. Koçtepe Üs Bölgesi için de aynı durum geçerli. Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç 2018’de Hakurk derinliklerinde şehit düştü. İsmi de Koçtepe Üs Bölgesi'ne verildi.

ÜS GÜÇLÜ SİLAH SİSTEMLERİNE SAHİP

Üs bölgesi her türlü saldırıya, tacize ve tehlikeye özel olarak dizayn edildi. Havan, obüs, bomba atar gibi güçlü silah sistemleriyle donatıldı. Üs bölgesinin etrafındaki dağlarda tepelerde yamaçlarda tespit edilen olası tehdit unsurlarına teröristlere karşı üs bölgesindeki havanla da atış yapılabiliyor. Suriye’de fırtınalar estiren fırtına obüsleri Irak’ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesinde de görevde. 40 km menzildeki bu sistemler Hakurk’taki terör mevzilerini imha ediyor: 'Bizleri merak etmesinler bayrağın dalgalandığı her yer vatanımızdır bizler her zaman verilecek her türlü göreve hazırız.'

TERÖRİSTLERİN BU BÖLGEYE GELMESİ İMKANSIZ

Askeri üs bölgesinin etrafındaki keşif gözetleme faaliyetleri kesintisiz devam etmek zorunda.. Özellikle de bu küçük drone sistemleri.. Tek bir erin kullanabildiği bu sistemler üs bölgesinin etrafındaki terör tehditlerini tespit ediyor. Ayrıca askerin geçiş güzergahındaki olası tehditlere karşı da tedbir alınmasını sağlıyor: 'Hem bu coğrafyanın zorlu olmasına rağmen elimizdeki teknolojik imkanlar artık bu bölgede terörün varolmasının ortadan kaldırmış durumda. bundan sonra da teröristlerin bu bölgeye gelmesi imkansız görünüyor.'

Türk askeri bölgede oldukça hareketli özellikle de üs bölgesinde görülmeyen arazi kısımlarına komando timlere giderek bölgedeki olası tehditleri tespite diyor ve etkisiz hale getiriyor.''

