Türkiye’yi bir araya getirdi

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AKM’deki törenin ardından Önder’in cenazesi, Levent’teki Barbaros Camisi avlusuna getirildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM, Gelecek Parti, DEVA ve Refah Partisi liderleri ile diğer siyasiler ile sanatçılar İbrahim Tatlıses, Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kemal KılıçdaroğluBinali YıldırımYılmaz Erdoğan

VASİYETİ ÜZERİNE ELİAÇIK KILDIRDI

Önder’in cenazesini vasiyeti gereği İhsan Eliaçık kıldırdı. Cenaze namazında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından Önder Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.