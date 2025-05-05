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Türkiye’yi bir araya getirdi

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#Sırrı Süreyya Önder#Cenaze#Sırrı Süreyya Önder’İn Cenazesi
Türkiye’yi bir araya getirdi
Fatma AKSUÖzge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 07:00

Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi Türkiye’nin geniş kesimlerini buluşturdu. Neredeyse tüm siyasi partilerin temsilcileri cenazeye katıldı... Sanat dünyasının ünlü isimleri de Önder’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı...

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AKM’deki törenin ardından Önder’in cenazesi, Levent’teki Barbaros Camisi avlusuna getirildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM, Gelecek Parti, DEVA ve Refah Partisi liderleri ile diğer siyasiler ile sanatçılar İbrahim Tatlıses, Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’yi bir araya getirdi
Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye’yi bir araya getirdi
Binali Yıldırım
Türkiye’yi bir araya getirdi
Yılmaz Erdoğan

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VASİYETİ ÜZERİNE ELİAÇIK KILDIRDI

Önder’in cenazesini vasiyeti gereği İhsan Eliaçık kıldırdı. Cenaze namazında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından Önder Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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#Sırrı Süreyya Önder#Cenaze#Sırrı Süreyya Önder’İn Cenazesi

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