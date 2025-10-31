Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Beştepe’de konuk etti. Erdoğan ve Merz, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından kameraların karşısında geçti. İki liderin ortak basın toplantısına Gazze ve Avrupa Birliği konusu damga vurdu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

“Türkiye ile Almanya arasındaki müstesna ekonomik ve ticari ilişkiler olumlu seyrini sürdürüyor. Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu minvalde gerek ticaretimizi gerek müşterek yatırımları bir üst seviyeye taşıyacak savunma iş birliği konusunu Sayın Şansölye ile değerlendirdik. Avrupa’da değişen güvenlik koşulları ışığında savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakarak, ortak projelere odaklanmamız gerekiyor. Eurofighter uçaklarının temin süreci gibi Almanya’nın son dönemde bu alanda attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

SURİYE’DE HEDEF

Bugün ayrıca terörle mücadeledeki beklentilerimizi de değerli dostumla paylaştım. Almanya’nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemine dikkat çektim. Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, Gazze’deki soykırımı ilk günden itibaren uluslararası gündeme taşıdık. Ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yoğun çaba gösterdik. Bu mezalimin yeniden yaşanmamasına ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi kendilerine aktardım. Sayın Şansölye ile komşumuz Suriye’deki gelişmeleri de ele aldık. Almanya’nın da Suriye konusunda bizimle eşgüdüm içinde çalışmaya atfettiği önemin farkındayız. Ukrayna-Rusya savaşı konusunda da görüş alışverişimiz oldu. Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz. Güçlü temellere ve çok katmanlı ilişki ağına sahip Türk-Alman işbirliğinin Avrupa’nın ve mücavir coğrafyalarımızın güvenliği için vazgeçilmez olduğunu bugün bir kez daha teyit etmiş olduk.”

BİZİM DE ANKARA KRİTERLERİMİZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman gazetecinin, Türkiye’nin AB üyeliği ve Kophenag Kriterleri ile ilgili sorusunu “Ankara Kriterleri” vurgusu yaparak yanıtladı: “Biz Kopenhag kriterleri noktasında hep şunu söyledik; Kopenhag kriterleri bizim için olumsuz bir yaklaşım süreci değil. Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye’ye yaklaşılıyorsa bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa’ya ve dünyaya açılırız. Çünkü Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil. Türkiye, Avrupa’da Asya’da her noktada bu süreci dünyada en iyi işleten ve işleyen bir demokrasi ülkesidir ve bu konuyla ilgili de herhangi bir sıkıntısı yoktur.”

HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALAMAZSINIZ

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Herhalde kim hangi makamda olursa olsun bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul’daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır.

MESELA HAKEMLER OLAYI VAR

Örneğin son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor... Bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım. Şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır, ‘Neler oluyor neler’ demeye başlamıştır.”

MERZ: YENİ BİR STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

MERZ de ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Almanya’ya misafir işçiler geldi ama insanlar aileleriyle birlikte geldiler. Bu aileler olmasaydı Almanya 60 yıl önce ekonomik kalkınmayı aynı şekilde başaramazdı. Bazıları tarih yazıyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilim alanında, bazıları polis olarak sorumluluk taşıyor. Almanya’da 8 bin Türk işletmeci 400 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yeni bir jeopolitik sürece giriyoruz. Avrupa olarak stratejik partnerliklerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye de devre dışı kalamaz, kalmamalı. Türkiye dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör. Yeni bir stratejik işbirliği başlatacağız. Türkiye ve Almanya, NATO müttefikleri olarak aynı çıkarlara sahipler. Türkiye’nin 20 Eurofighter almasında memnunuz.

AB’DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde görmek istiyoruz. AB’ye giden yol Kopenhag kriterlerine uyulmasından geçiyor. Türkiye’de verilen kararlar, bu koşulları yerine getirmiyor. Yani, hukuk devleti ve demokrasi konusunda AB’de anladığımız şekilde... Bu konuda bundan böyle de diyaloğun sürdürülmesi gerekecek. Türkiye’nin önemli bir rol oynamasını istiyoruz. Bu sadece Almanya’nın değerlendirmesi değil, AB’nin değerlendirmesi.

HAMAS’SIZ YÖNETİM

Gazze’de kalıcı bir barış için çalışıyoruz. Kalıcı çözüm Hamas’ın katılımıyla olamaz. İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail’in yanındayız. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir yer. Bu, İsrail’i eleştirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Önceki hükümetlerimiz de İsrail’i eleştirdi. 7 Ekim’de bize göre İsrail kendini savunma hakkını kullandı. Gazze’deki çocukların kaderi beni çok üzüyor. Bunun artık sona ermesini umuyorum.”

GAZZE SORUSU: SOYKIRIMI GÖRMÜYOR MUSUNUZ

BASIN toplantısının son bölümünde “İsrail kendini savundu” diyen Almanya Başbakanı Merz’e Erdoğan, şu tepkiyi gösterdi: “Sayın Şansölye’nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur; Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas’ın elinde bombalar yok, Hamas’ın elinde nükleer silah yok ama bu silahların hepsi İsrail’in elinde mevcut, var. İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze’yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Gazze’ye yiyecek gönderilmesi noktasında örneğin KIZILAY’ımız oraya gıda yardımı yapamamaktadır. Kızılhaç devamlı tehdit altında, bu da var. Ben inanıyorum ki Almanya, Türkiye ve bölge ülkeleri bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak suretiyle buradaki katliama son vermemiz gerekecektir. Hamas’la ilgili atılması gereken adımları biz bugüne kadar hep attık.”

ALMANYA ŞANSÖLYESİ BEŞTEPE’DE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ‘Merhaba Asker’ diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Merz, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

MERZ ATA’YI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile eşi Charlotte Merz, Beştepe’de balkonda sohbet etti.





