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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı

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Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay/Narlıca'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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