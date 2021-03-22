Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi C.A.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Hudut birliklerince 20 Mart'ta yakalanan C.A.M'nin, Suriye'deki Haseke-Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, 2019 yılından itibaren Deyrezzor - Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

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