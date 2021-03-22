MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı
GeriGündem Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 20:54 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi C.A.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Hudut birliklerince 20 Mart'ta yakalanan C.A.M'nin, Suriye'deki Haseke-Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, 2019 yılından itibaren Deyrezzor - Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi